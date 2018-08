Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Greußen - Am Freitagvormittag war gemäß der Parkordnung auf dem Parkplatz am Markt in der Ortslage Greußen ein Pkw Subaru abgeparkt. Eine 69-jährige Hyundai-Fahrerin hatte ebenfalls die Absicht, auf diesem Parkplatz zu parken und versuchte, neben dem Subaru einzuparken. Dabei touchierte sie den Pkw und beschädigte ihn an der rechten Fahrzeugseite. Ihr Pkw wurde hierbei an der Stoßstange beschädigt. In der weiteren Folge wechselte die Unfallverursacherin die Parkfläche und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle ohne ihrer Warte- bzw. Mitteilungspflicht nachzukommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort kam die Unfallverursacherin allerdings zu ihrem Fahrzeug zurück. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1300,- Euro.

