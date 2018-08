Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Bad Frankenhausen - Am Freitag, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde ein Am Schlachtberg geparkter PKW VW Caddy von einem PKW VW Polo beschädigt, als dieser rückwärts aus einer Parklücke herausfuhr. Hierbei stieß der Unfallverursacher mit seinem Pkw mit der hinteren linken Fahrzeugecke gegen die hintere rechte Fahrzeugtür des VW Caddy. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Gelände des Hotels ohne auszusteigen und seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1000,- Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx