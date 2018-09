Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Roßleben - In der Zeit von Donnerstag, 20.30 Uhr, bis Freitag, 11.00 Uhr, wurde in Roßleben, in der Wiehesche Straße 5, ein auf der dortigen Parkfläche abgestellter Pkw Mazda 6 beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr zwischen Hauswand und dem parkenden PKW hindurch, rutschte offensichtlich von der Bordsteinkannte gegen den Mazda und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. An dem Mazda entstand Sachschaden in Höhe von 3000,- EUR. Die Polizei Artern nimmt Hinweise, die zur Feststellung des Unfallverursachers führen können, gern entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx