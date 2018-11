Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Artern/Unstrut - Ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Astra stellte sein Fahrzeug am 02.11.18, gg. 21.00 Uhr, in der Parkreihe auf der rechten Seite der Wasserstraße in Artern ab. Als er am 03.11.18, gg. 10.30 Uhr, seinen Pkw wieder benutzen wollte, stellte der Geschädigte den Lackschaden am vorderen linken Kotflügel und der Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Pst. Artern gern entgegen.

