Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht am ...

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht am 24.08.2018

Artern/Unstrut - Gegen 18.00 Uhr vernahm ein Zeuge in der Tränkestraße einen lauten Knall vor dem Haus, wo der Pkw Mercedes Benz seines Vaters parkte. Als er aus dem Fenster schaute, konnte dieser noch einen silberfarbenen Pkw Nissan Primera wegfahren sehen, welcher schon öfter hinter dem Pkw parkte. Dieser entfernte sich in Richtung Solsteg. Als der Zeuge sich nach draußen begeben hatte, stellte er einen Lackschaden an der linken hinteren Seite der Stoßstange fest. Der unbekannte Fahrer des Nissan Primera verließ pflichtwidrig den Unfallort. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Pst. Artern gern entgegen.

