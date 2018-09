Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verkehrsunfallfluchten ...

LPI-NDH: Verkehrsunfallfluchten teils mit Personenschaden beschäftigten am Wochenende die Polizei in Sondershausen und Artern

Kyffhäuserkreis - Am 31.08.2018, 09:55 Uhr ereignete sich in Sondershausen in der Güntherstraße eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Die Fahrerin eines Pkw Mitsubishi fuhr aus der Einfahrt der ansässigen Arztpraxis. Hierbei übersieht sie einen 12-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Gehweg aus Richtung Huttenstraße in Richtung Göldnerstraße fährt. Der Junge kommt durch den Anstoß zu Fall und verletzt sich leicht an Armen und Bein. Nachfolgend kommt es zwar zum Gespräch zwischen beiden Beteiligten, aber erst die Mutter des Radfahrers informiert die Polizei. Die Pkw-Fahrerin kann anschließend ermittelt werden. An Fahrrad und Pkw entanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von 600,-EUR.

Gegen 10:10 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Roßleben. Die Fahrerin eines Pkw Skoda parkte auf dem Richard-Hüttig-Platz aus einer Parklücke aus. Hierbei touierte sie einen daneben stehenden Pkw Dacia. Hier entsteht Sachschaden in einer Höhe von 200,-EUR. Die Verursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Beteiligte nachzukommen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Fahrerin ermittlt werden!

Ebenfalls am 31.08.2018 ereignete sich ein schwerwiegender Unfall in der Borntalstraße. Um 20:09 Uhr befuhr der 33-jährige Fahrer eines Pkw AUDI die Borntalstraße aus Richtung Edmund-König-Straße kommend. Trotz Gegenverkehr überholt er zwei Pkw und nur mit Ausweichmanövern kann hier ein Unfall vermieden werden. Der AUDI-Fahrer setzt die fahrt fort, kollidiert mit einer Bordsteinkante, verliert endgültig die Kontrolle über sein Fahrzeug, fährt quer über die Fahrbahn und auf dem angrenzenden Fußweg weiter. Hier reißt er sich die Ölwanne auf. Bei Wiederauffahrt auf die Fahrbahn kollidiert er frontal mit dem Pkw BMW eines 28-jährigen, welcher sich im Gegenverkehr befindet. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von 20000,-EUR. Der BMW-Fahrer wird dabei schwer verletzt und kommt zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher verlässt nach der Kollision fußläufig die Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen führen nachfolgend zu dem 33-jährigen Fahrer. Der Führerschein und der Pkw werden sichergestellt. Beide Fahrzeug müssen abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden.

Am 01.09.2018 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 17:15 Uhr ereignete sich eine weitere Verkehrsunfallflucht. Vermutlich auf dem Parkplatz vom EDEKA-Markt in Sondershausen fuhr ein bislang unbekannter blauer Pkw rückwärts und beschädigte hierbei einen Pkw Mazda. Anschließend verließ der Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne auf seinen Beteiligung aufmerksam zu machen. Hierzu werden Zeugen gesucht, welche kurz nach 17:00 Uhr auf dem Pakrplatz waren und Angaben zum Verursacher und dem Geschen machen können!!!

