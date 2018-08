Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Verletzter bei Abbiegeunfall

LPI-NDH: Verletzter bei Abbiegeunfall

Heiligenstadt - An der Einmündung Dingelstädter Straße, Brückenweg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 70-jährige Motorradfahrer beabsichtigte, vorfahrtsberechtigt, nach links in den Brückenweg abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Renault, der vom Brückenweg stadteinwärts in die Dingelstädter Straße einfahren wollte. Der Senior kam mit Prellungen und einer Verletzung an der Hand ins Krankenhaus, sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 2750 Euro.

