Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Versuchter Diebstahl in ...

LPI-NDH: Versuchter Diebstahl in Gaststätte

Sondershausen - Am 13.10.2018 um 03:14 Uhr versuchten sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zur Gaststätte "Dorfkrug" in der Heerstraße 20 in Berka zu verschaffen. Im Voraus wurden in der Straße "Zur Aue" mehrere Straßenbeleuchtungen manipuliert, um die Lichtverhältnisse am Tatort zu beeinflussen. Dem/Den Täter(n) gelang es jedoch nicht in das Gebäude einzusteigen, weshalb er/sie die Flucht ergriff(en). Die Polizeiinspektion Kyffhäuser sucht dringend Zeugen zum Geschehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 03632/6610 melden.

