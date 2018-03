Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Versuchter Einbruch

LPI-NDH: Versuchter Einbruch

Sondershausen - In der Zeit vom 16.03.18, 16:30 Uhr bis 17.03.18, 07:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Blumenladen in der Albert-Kuntz-Straße einzubrechen. Hier bei beschädigten sie die Eingangstür des Geschäftes. In das Geschäft gelangten sie nicht. Der Schaden wird auf 250,- Euro geschätzt.

