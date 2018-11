Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Versuchter Einbruch in ...

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Baumarkt

Heilbad Heiligenstadt - Unbekannte versuchten am Montagmorgen in einen Baumarkt in der Flinsberger Straße einzubrechen. Der oder die Diebe gelangten vermutlich durch Übersteigen des Zauns auf das Gelände. Anschließend versuchten sie das Tor des Baustoffhandels zu öffnen, woran sie jedoch scheiterten. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Der oder die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 100 Euro.

