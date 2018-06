Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Viele Verkehrsunfälle mit ...

LPI-NDH: Viele Verkehrsunfälle mit Blechschäden

Unstrut - Hainich - Kreis - Am Wochenende ereigneten sich eine Vielzahl an Verkehrsunfällen im Gebiet der Polizeiinspektion Unstrut - Hainich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings kam es zu Blech- und Sachschäden. Der überwiegende Teil der Unfälle geschah dabei aus Unachtsamkeit. Die Polizei appeliert an die Fahrzeugführer besonnen zu fahren und bei längeren Fahrten genügend Pausen einzuplanen.

