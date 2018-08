Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Vor Kontrolle geflüchtet

LPI-NDH: Vor Kontrolle geflüchtet

Oldisleben - In der vergangenen Nacht kam einer Streife kurz nach Mitternacht in Oldisleben ein Fahrzeug entgegen, das kurz aufblendete. Die Polizisten entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren. Als der Streifenwagen wendete, entfernte sich der Mercedes mit hoher Geschwindigkeit. Der Fahrer bog in den Pfingstweg ein. An dessen Ende stellte er sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß auf einen Acker. Dort konnten ihn die Beamten feststellen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 28-Jährigen einen Wert von 1,10 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

