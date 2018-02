Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Mühlhausen - Der Fahrer eines Mercedes (81) befuhr am Mittwochnachmittag die Forstbergstraße und beabsichtigte, an der Wagenstedter Straße nach links in Richtung Görmar abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten VW Transporter eines 46-Jährigen. Dieser war auf der Wagenstedter Straße aus Richtung Görmar kommend unterwegs. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

