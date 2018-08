Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Ebeleben - Am Samstag in den Morgenstunden ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 62-jährige Skoda-Fahrerin wollte vom Parkplatz des REWE-Marktes in Ebeleben auf die Sondershäuser Straße auffahren. Dabei übersah sie den von links auf der vorfahrtsberechtigten Straße kommenden 30-jährigen Ford-Fahrer und kollidierte mit diesem. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 6000,- Euro. Der Pkw Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

