Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zu ...

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zu Unfall

Bendeleben - Ca. 6000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Montagmorgen in Bendeleben. Gegen 08.15 Uhr wollte ein 79-jähriger Autofahrer von der Schloßstraße auf die Sondershäuser Straße abbiegen. Hierbei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Opel zusammen. Dessen 64-jährige Fahrerin war in Richtung Sondershausen unterwegs. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

