Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Weitere Unfälle mit Verletzten

LPI-NDH: Weitere Unfälle mit Verletzten

Nordhausen - Am frühen Abend des 18.08.18 befuhren zwei Fahrradfahrer hintereinander die L 1037 aus Richtung Stempeda kommend, in Richtung Buchholz. Ein, von hinten kommender, 50-jähriger Skodafahrer setzte zum Überholen an. Nach dem Überholen scherte der PKW zu früh ein und streifte mit seinem rechten Aussenspiegel den Lenker des vorderen Fahrrads. Die 17-jährige Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Fast zur selben Zeit kam es auf der L 1011 zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Krad. Der 50-jährige Kradfahrer war dabei, zwei PKW zu überholen. Während des Überholvorgangs scherte eines dieser Fahrzeuge aus, um ebenfalls zu überholen. Hierbei übersah die 23-jährige Golffahrerin den Kradfahrer. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei der Kradfahrer stürzte und sich dadurch leicht verletzte. Am Krad entstand Totalschaden.

