Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Wem gehören diese Gegenstände?

LPI-NDH: Wem gehören diese Gegenstände?

Sondershausen - Nach einem Einbruch, der sich zwischen Freitag, 24. August, und Samstag, 25. August, in Sondershausen ereignet hat, sucht die Polizei die Eigentümer einer Leiter und einer Eisenstange. (siehe Fotos) Der oder die Unbekannten nutzten die Gegenstände, um gewaltsam in das Haus der Jugend in der Martin-Andersen-Nexö-Straße einzudringen. Dort stahlen sie aus einem Büro einen Tresor, in dem sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden. Nach ihrer Tat ließen die Einbrecher die Leiter und die Eisenstange zurück. Wem gehören diese Gegenstände? Die Eigentümer werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -