Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Wer kennt diesen Mann?

LPI-NDH: Wer kennt diesen Mann?

Leinefelde - Die Kriminalpolizei sucht einen Mann, der im Verdacht steht, am Sonnabend, den 17. Juni 2017, in Leinefelde in einem Geschäft gestohlen und anschließend zwei Verkäuferinnen leicht verletzt zu haben. Gegen 13.15 Uhr betrat der bislang Unbekannte die Kik-Filiale in der Beethovenstraße. Auf dem Rücken trug er einen Rucksack. Nachdem er sich im Geschäft umgesehen hatte, ging er mit verschiedenen Waren in die Umkleidekabine. Anschließend legte er nur einen Teil der Waren auf den Kassentisch. Eine Mitarbeiterin hatte dies bemerkt und den Mann mehrfach aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Dies lehnte er ab. Stattdessen griff er die Verkäuferin an. Als eine zweite Mitarbeiterin ihrer Kollegin zu Hilfe eilen wollte, wurde auch sie von dem Unbekannten attackiert. Anschließend verließ der Dieb den Laden durch die Ausgangstür, wobei die Sicherungseinrichtung ein akustisches Signal gab. Der Mann flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Täter war ca. 20 bis 21 Jahre alt, schlank und ca. 1,80 m groß. Er trug eine Brille, unter dem Basecap waren blonde Strähnchen zu erkennen. In den Ohrläppchen hatte er zwei Tunnel mit rotem Einsatz. Das rechte Bein war tätowiert. Wer kennt den Mann auf dem Foto oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

