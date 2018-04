Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Werkzeuge gestohlen

LPI-NDH: Werkzeuge gestohlen

Schönstedt - Am zurückliegenden Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam auf das Betriebsgelände eines Bauunternehmens in der Langensalzaer Straße ein. Durch das auftrennen eines Zaunsfeldes konnte man das Gelände betreten. Aus einem Container wurden verschiedene Werkzeuge gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 10000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

