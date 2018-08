Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Wildunfall auf der B 4

LPI-NDH: Wildunfall auf der B 4

Sondershausen - In den Nachtstunden von Samstag zu Sonntag kam es zu einem Wildunfall auf der B 4. Ein 63-jähriger Audi-Fahrer befuhr die B 4 aus Richtung Sondershausen kommend in Richtung Erfurt. Zwischen Sondershausen und Oberspier standen plötzlich 4-5 Wildschweine auf der Fahrbahn. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit diesen. Hierbei entstand am Pkw ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

