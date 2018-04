Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Wildunfall mit hohem ...

LPI-NDH: Wildunfall mit hohem Sachschaden

Hohenebra - Der Fahrer eines Pkw Mazda befuhr am 30.03.18, 18:10 Uhr die Kreisstraße 519 in Richtung Sondershausen, als plötzlich kurz vor der Bundesstraße 4 ein Reh über die Fahrbahn wechselte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier. Am Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von 3000,-EUR. Das Reh bezahlte seinen Ausflug in den Straßenverkehr mit dem Leben. Es verendete noch am Unfallort.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx