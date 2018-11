Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Wohnung in Brand

LPI-NDH: Wohnung in Brand

Mühlhausen - Am Dienstagabend rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in die Volkenröder Straße nach Mühlhausen aus. Dort war gegen 21.35 Uhr eine Wohnung in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Während der Löscharbeiten versuchte die 21-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung mehrmals, in diese zurück zu gelangen, was jedoch durch die Polizisten verhindert werden konnte. Seitens der 21-Jährigen kam es außerdem zu Widerstandshandlungen gegen die Beamten. Durch den Brand entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Bereich der Couch aus und wurde durch fahrlässigen Umgang mit glimmenden Stoffen verursacht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

