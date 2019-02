Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Wütender Steinewerfer

LPI-NDH: Wütender Steinewerfer

Nordhausen - Am Samstag kurz nach Mitternacht kam es zu einem Streit in einer Bar in der Nordhäuser Arnoldstraße. Dort ließ es sich eine Gruppe junger Spanier gut gehen. Als der Alkoholkonsum überhand nahm und sich Mitglieder der Gruppe nicht mehr zu benehmen wussten, verwies sie der Wirt des Lokals. Schon da kam es zu einem Handgemenge. Einer der Spanier - 22 Jahre jung - war so erregt über den Rausschmiss, dass er es dem Wirt durch Steinwürfe von der gegenüberliegenden Straßenseite heimzahlen wollte. Dadurch wurde eine Person leicht am Kopf verletzt. Der Steinewerfer wurde durch die Polizei aufgegriffen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft forderte von ihm einen Geldbetrag zur Sicherung des Strafverfahrens. Günstig war die Kneipentour folglich nicht für den jungen Mann.

