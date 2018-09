Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zahlreiche Wildunfälle

LPI-NDH: Zahlreiche Wildunfälle

Landkreis Nordhausen - Am Wochenende mussten die Beamten mehrere Wildunfälle aufnehmen. Insgesamt krachte es 6 Mal. Hierbei blieb es glücklicherweise bei Sachschäden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass derzeit mit zahlreichen Wildwechseln, vorwiegend in der Dämmerung, zu rechnen ist und dementsprechend mit erhöhter Aufmerksamkeit im Straßenverkehr teilgenommen werden sollte.

