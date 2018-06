Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zaun am Solarpark beschädigt

LPI-NDH: Zaun am Solarpark beschädigt

Topfstedt - Am Mittwoch machten sich bislang Unbekannte zwischen 11.00 Uhr und 20.55 Uhr an der Umzäunung des zwischen Niedertopfstedt und Trebra gelegenen Solarparks zu schaffen. Der oder die Täter lösten ein Zaunsfeld aus der Halterung und verursachten dadurch einen Sachschaden von ca. 300 Euro. An der Solaranlage selbst waren keine Schäden feststellbar. Auch gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

