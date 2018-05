Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht ...

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bleicherode - Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 10.40 Uhr in Bleicherode ereignete, sucht die Polizei dringend Zeugen. Eine bislang unbekannte Frau parkte mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem in der gegenüberliegenden Reihe stehenden Skoda. Anschließend verließ die Unfallverursacherin unerlaubt die Unfallstelle. An dem Skoda entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Die unbekannte Frau hatte graue Haare und fuhr ein silberfarbenes Fahrzeug. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zur unbekannten Autofahrerin machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

