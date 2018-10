Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht ...

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhausen - Nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Sonntag, 24.00 Uhr, und Montag, 17.30 Uhr, ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein Mann hatte seinen Peugeot im Birkenweg abgestellt. Als er zu dem Auto zurückkehrte, bemerkte er Schäden an Kotflügel und Stoßstange. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Am Peugeot entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

