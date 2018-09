Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zeugenaufruf nach ...

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Mopeddiebstahl in Bleicherode

Bleicherode - Im Zeitraum 15.09.2018 20:00 Uhr bis 16.09.2018 08:00 Uhr wurde in Bleicherode von einem Hinterhof in der Barbarastraße ein mittelblau metallic lackiertes Moped Simson durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Das Moped Simson Typ S51 C hat am Tank und an den Seitendeckeln die auffällig rote Aufschrift "SIMSON". Auf der Spitze des vorderen Schutzbleches befindet sich ein Simson Aufkleber,der durch einen Unfall beschädigt wurde. Der rechte Spiegel fehlt und der linke Spiegel hat einen Sprung. Das Kennzeichen ist links neben dem Hinterrad angebracht. Das Lenkerschloss ist ausgebaut. Am vorderen und hinteren Schutzblech befindet sich je ein Aufkleber mit der Aufschrift "Dorfsheriffs". Der Sattel hat einen markanten IFA Aufdruck hinten. Für Hinweise, die zum Verbleib und Auffinden des Mopeds führen wäre nicht nur die Polizei, sondern besonders der Besitzer dankbar, da er das Moped dringend benötigt, um täglich zur Arbeit nach Nordhausen zu fahren.

