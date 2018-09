Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zeugenaufruf nach ...

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Nordhausen - Am Samstag kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl im Norma-Markt in der Grimmelallee. Ein bislang unbekannter Täter steckte dabei mehrere Waren aus den Auslagen in seinen mitgeführten Rucksack. Nachdem dieser im Kassenbereich von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, welche die Tat beobachtet hatte, rannte der Täter aus dem Markt, über den Parkplatz in Richtung Traditionsbrennerei. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person, etwa 30 Jahre alt, von schlanker Gestalt, 1,85 Meter groß, gehandelt haben. Die Person war dunkel gekleidet, trug eine Sonnenbrille sowie ein Basecap und führte einen beigefarbenen Rucksack mit. Weiterhin soll die Person auf der Schulter eine kleine Kamera gehabt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 03631-960 entgegen.

