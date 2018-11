Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Diebstahl

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Nordhausen - Am Samstag kam es in der Zeit von 11:30 bis 14:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Das Fahrzeug war auf dem Besucher-Parkplatz der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora am Kohnsteinweg in Nordhausen abgestellt. Unbekannte Täter zerstörten die Seitenscheibe eines schwarzen VW Passat und entwendeten den im Kofferraum abgestellten Rucksack sowie zwei Schlafsäcke. Zeugen, die eventuell eine Person mit solchen Gegenständen im o. g. Zeitraum gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden: 03631-960.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx