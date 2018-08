Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zigaretten erbeutet

LPI-NDH: Zigaretten erbeutet

Bischofferode - In der zurückliegenden Nacht schlugen Unbekannte eine Glasscheibe auf dem Gelände der Tankstelle in der Siedlung-Thomas-Müntzer ein. Sie gelangten so in den Tankstellenshop. Mit einer bislang unbekannten Menge an Zigaretten konnten die Diebe entkommen. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

