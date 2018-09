Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zigarettenautomaten ...

LPI-NDH: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Obergebra - In Nordthüringen hatten es Diebe gleich auf zwei Zigarettenautomaten abgesehen. In Obergebra öffneten Unbekannte in der Halle-Kasseler-Straße ein Automat gewaltsam. Es wurden Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. In Greußen war der Zigarettenautomat in der Marienstraße am Busbahnhof das Ziel. Was hier die Diebe mitgehen ließen, ist noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1400 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 bzw. bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

