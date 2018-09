Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zigarettendiebstahl

LPI-NDH: Zigarettendiebstahl

Wiehe - Eine Verkäuferin will Samstagmittag Zigarettenschachteln im Kassenbereich des NP-Marktes in Wiehe einräumen. Diese befinden sich in einem Obstkorb. Dabei kommen zwei ausländische Männer auf sie zu. Durch einen der Beiden wird die Verkäuferin angesprochen und nach einem Artikel gefragt. Hierzu geht sie mit dem Mann ein Stück zum betreffenden Regal. Als sie sich wieder umdreht, ist der Korb mit den Zigaretten weg. Der Mann vom Regal verlässt den Markt, ohne etwas zu kaufen. Der andere war bereits aus dem Sichtfeld verschwunden. Das Beutegut beläuft sich auf 40 Schachteln Zigaretten im Wert von 240,- EUR.

