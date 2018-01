Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zusammenstoß mit einem ...

LPI-NDH: Zusammenstoß mit einem Kleintransporter der Dt. Post GmbH

Sondershausen - Ein weiterer Unfall in Sondershausen ereignete sich am 20.01.18, 11:00 Uhr in der Hermannstraße. Die 47-jährige Fahrerin eines Post-Kleintransporters lieferte Post in der Hermannstraße aus. Beim Rückwärtsfahren in einen Einmündung beachtete sie einen parkenden Pkw Opel nicht, es kam zu Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von ca. 4700,-EUR.

