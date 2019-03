Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zwei berauschte Fahrer ...

LPI-NDH: Zwei berauschte Fahrer gestoppt

Worbis - Gleich zwei berauschte Fahrer zogen Polizisten am Mittwochabend in Worbis aus dem Verkehr. Gegen 17.50 Uhr wurde in der Straße der Solidarität der Fahrer eines BMW gestoppt. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Nur eine Stunde später wurde in der Krenkeljägerstraße der nächste Verkehrssünder ertappt. Bei einem 25-Jährigen Skoda-Fahrer ergab ein Alkoholtest über 0,8 Promille. Beide Fahrer mussten ihre Autos stehen lassen.

