Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zwei Menschen bei ...

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Wildunfall verletzt

Klettstedt - Zwei Frauen aus dem Landkreis Sömmerda wurden am späten Mittwochnachmittag bei einem Unfall im Unstrut Hainich Kreis leicht verletzt. Sie waren mit ihrem Pkw zwischen Klettstedt und Bad Tennstedt unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Straße gelaufen kam. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Die Frauen, die für einen Tierschutzverein unterwegs waren, kamen ins Krankenhaus. Ein Hund, der sich im Unfallauto befunden hatte, blieb unverletzt. Er kam in die Obhut des Vereins.

