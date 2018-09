Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Zweirad gerät ins Rutschen

LPI-NDH: Zweirad gerät ins Rutschen

Heilbad Heiligenstadt - Die Fahrerin eines Leichtkraftrades ist am Montag, gegen 07.00 Uhr, bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 16-Jährige befuhr die Landstraße aus Heiligenstadt in Richtung Geisleden. Plötzlich geriet die Honda in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn ins Rutschen, schlitterte über die Straße und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Liegen. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

