Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: 12-Jähriger wird durch ...

LPI-SLF: 12-Jähriger wird durch Unbekannten tätlich angegriffen und verletzt

Neustadt/Orla - In Neustadt/Orla kam es am 19.05.2018, gegen 18 Uhr, im Skaterpark zu einem Angriff auf einen 12-jährigen Jungen. Ein unbekannter Täter schmiss den Cityroller des Jungen um, hob das Kind anschließend an den Beinen in die Luft und ließ ihn wieder auf den Asphalt fallen. Durch den Angriff wurde der Junge verletzt und kam ins Krankenhaus; sein Cityroller wies ebenfalls Beschädigungen auf. Der bislang unbekannte Täter flüchtete daraufhin mit seinem Fahrrad, konnte durch weitere anwesende Kinder jedoch wie folgt beschrieben werden: Ca 35-40 Jahre alt, 170-180cm groß und kräftige Statur, Glatze, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer Jogginghose. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

