Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: 2 x Haftbefehl

LPI-SLF: 2 x Haftbefehl

Sonneberg - Am Samstag Vormittag suchte in Sonneberg ein 24-jähriger Kontakt zu einer Streifenwagenbesatzung. Bei Überprüfung seiner Person wurde festgestellt, dass gegen ihn 2 Haftbefehle vorliegen. Somit wurde er in die nächst gelegen Justizvollzugsanstalt überführt.

