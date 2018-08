Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: 20-jähriger fährt unter ...

LPI-SLF: 20-jähriger fährt unter Alkoholeinfluss gegen Baum

Saalburg-Ebersdorf - Am Samstag, gegen 02:45 Uhr, befuhr ein junger Mann( 20 Jahre, deutsch) mit seinem PKW die Ortslage Ebersdorf in Fahrtrichtung Friesau. Auf der geraden Straßenführung kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Vor Ort stellten die Beamten den Unfallverursacher schlafend auf der Rücksitzbank fest und bemerkten Alkohol im Atem des Beschuldigten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der PKW des Mannes wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt, am Baum entstand augenscheinlich kein Schaden. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt und ihm wurde im Krankenhaus Blut abgenommen. Dort wurde bekannt, dass er unter Anderem eine Beckenprellung und diverse Schnittverletzungen durch den Unfall davontrug.

