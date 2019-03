Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: 25-jähriger nach mehreren ...

LPI-SLF: 25-jähriger nach mehreren Anzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Schleiz, Saale-Orla-Kreis - Am Freitag gegen 15:00 Uhr kam es in Schleiz in der Geraer Straße im Bereich der Einkaufsmärkte zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch alle anwesenden Personen (genaue Anzahl noch unbekannt) im Laufe des Nachmittags reichlich Alkohol getrunken. Schließlich gab es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Diese begann mit Provokationen und Beleidigungen, bis es schließlich zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Hierbei soll ein Beteiligter (33 Jahre, männlich, deutsch) einen anderen Mann (25 Jahre, libysch) ins Gesicht und in den Bauch geschlagen haben. Dieser wiederum attackierte seinen Gegner daraufhin mit einer abgebrochenen Bierflasche. Der 33 Jährige erlitt dadurch leichte Schnittverletzungen.

Beim Eintreffen der Polizei beruhigte sich der 25-Jährige noch immer nicht und musste in Gewahrsam genommen werden. In der Dienststelle konnte er beruhigt werden, sodass einer Entlassung gegen 17:00 Uhr nach erfolgter Belehrung nichts entgegen stand.

Gegen 17:15 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es im Bereich des Komtursteigs erneut zu einer Körperverletzung kam. Hier wurde ein 51-Jähriger durch einen Unbekannten mit Tritten ins Gesicht verletzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Täter um den 25-Jährigen handelte, welcher kurz zuvor aus dem Gewahrsam entlassen wurde. Eine Fahndung im Stadtgebiet blieb zunächst ohne Feststellung des Täters.

Gegen 18:30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass der 25-jährige in der Geraer Straße einen Mann mit Steinen (ca. 5 cm Durchmesser) bewerfen soll. Die Beamten konnten den Täter daraufhin vor Ort festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Er wurde einem Arzt vorgestellt, welcher ihn in eine psychologische Fachklinik einwies. In der Klinik sah der verantwortliche Arzt am Folgetag jedoch keinen Behandlungsbedarf.

Da der 25-Jährige bereits mehrfach durch diverse Straftaten (Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Diebstähle etc.) polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde er am Samstag einem Haftrichter am Amtsgericht Bad Lobenstein vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Anschließend wurde der Mann in die nächstgelegene JVA verbracht.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet Zeugen, welche noch nicht aufgenommen wurden, der Körperverletzungen sich persönlich in einer Polizeidienststelle oder telefonisch unter 03663/4310 zu melden.

