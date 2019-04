Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Abgestellte Güterzüge ...

LPI-SLF: Abgestellte Güterzüge beschmiert und beschädigt

Schleiz, Saale-Orla-Kreis - Zwischen Freitag, den 22.03.2019, 13:00 Uhr und Samstag, den 30.03.2019, 14:30 Uhr wurden in Schleiz am Bahnhof zwei abgestellte Elektrozüge beschädigt. Unbekannte Täter haben neun Fensterscheiben, eine Klotür und einen Sitz zerstört beziehungsweise beschädigt. Außerdem sind die Außenwände nun mit zwei neuen Graffitis gezeichnet. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen zu dem Tathergang oder den Tätern, an die Polizei Saale-Orla zu wenden. (Telefon: 03663-4310, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de)

