Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Alarmauslösungen

LPI-SLF: Alarmauslösungen

Rudolstadt - Zu zwei Brandalarmen mussten Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend ausrücken. Gegen 17.15 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Seniorenheimes in der Weststraße aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zum Glück schnell Entwarnung geben, da offenbar ein technischer Defekt eines Brandmelders den Alarm verursachte. Deshalb musste das Heim nicht evakuiert werden und es wurde auch niemand verletzt. Gegen 22.00 Uhr rückten die Einsatzkräfte erneut in Rudolstadt aus. Diesmal hatte die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Jenaischen Straße ausgelöst. Zum Glück gab es auch hier kein Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte unbefugt den Handfeuermelder des Objektes betätigt, ohne dass eine reelle Gefahrensituation vorlag. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln und sucht deshalb Zeugen. Wer Angaben zum Verursacher des falschen Feueralarms liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

