Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Alkohol

Saalfeld - Königsee - In der Nacht vom Freitag zum Samstag führten Beamte des Inspektionsdienstes der LPI Saalfeld Verkehrskontrollen durch. Gegen 01:30 wurde ein 26 jähriger VW-Fahrer in Königsee, Am Schiefer, kontrolliert. Bei dem Herrn wurde eine Alkoholkontrolle durchgeführt, welche einen Wert von mehr als 1, 1 Promille ergab. Gegen den 26 jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, im Krankenhaus in Saalfeld wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

