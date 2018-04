Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Alkoholisiert unterwegs

LPI-SLF: Alkoholisiert unterwegs

Rudolstadt - Während einer Verkehrskontrolle in der Caspar-Schulte-Straße stellten die Beamten am Samstag gegen 03:15 Uhr bei einem VW-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,26 Promille, so dass der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet wurde.

