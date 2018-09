Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Alkoholisierter ...

LPI-SLF: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Dittersdorf/ L 1077 - Am Morgen des 11.09.2018 kam es auf der L 1077 zwischen der AS Dittersdorf und dem Abzweig Moßbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Skoda-Fahrer kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, stauchte mit seinem PKW in der Böschung auf übeschlug sich. Schließlich kam er auf der Frontpartie mit aufragendem Heck an einen Baum gelehnt senkrecht zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte seinen teilweise stark beschädigten PKW unverletzt verlassen. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort Alkhoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Atemalkholtest ergab daraufhin einen Wert von 2,11 Promille. Dem Beschuldigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und der PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

