Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Anzeige wegen verbotenem ...

LPI-SLF: Anzeige wegen verbotenem Pfefferspray

Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. - Am Mittwochabend kurz nach 21:00 Uhr wurde die Saalfelder Polizei verständigt, da aus einer Gruppe von etwa zehn Personen Gästen einer Gaststätte in der Bahnhofstraße Schläge angedroht worden sein sollen. Zu körperlichen Auseinandersetzungen war es offenbar nicht gekommen. Dennoch werden Zeugen gebeten, die sich zu dem Zeitpunkt in der Gaststätte aufgehalten haben und sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei den Ermittlern der Kripo Saalfeld zu melden, Tel. 03672/417-1464. Die alarmierten Polizisten stellten im Stadtgebiet dann elf Männer (deutsch) im Alter zwischen 20 und 41 Jahren aus Jena fest und erhoben die Personalien. Bei der Kontrolle und der Durchsuchung eines Fahrzeuges wurde u.a. ein Reizstoffsprühgerät, ohne Kennzeichnung aufgefunden und sichergestellt. Es wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx