Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Audi gestohlen

LPI-SLF: Audi gestohlen

Neuhaus am Rennweg - Einen Audi stahlen Unbekannte am vergangenen Wochenende in Neuhaus am Rennweg. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr und Montagmorgen, 07.00 Uhr begaben sich die Diebe auf das Gelände der betroffenen Firma in der Schwarzburger Straße. Dort ließen sie auf noch unbekannte Art und Weise den auf der Freifläche des Autohauses abgestellten schwarzen Audi A6 Avant 2.7 TDI mitgehen. Der Kombi stammte aus dem Baujahr 2011 und besitzt einen Wert von ca. 18 000 Euro. Neben dem PKW entwendeten die Diebe auch die Kennzeichen eines daneben abgestellten VW Sharans. Die Kennzeichen NH-AR27 könnten zum Abtransport bzw. zur Abfahrt des Audis an diesem montiert gewesen sein. Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht dringend Zeugen. Wer am Wochenende verdächtige Personen und Fahrzeuge in Neuhaus am Rennweg bemerkte oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Audis liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03672/417-1464 in der Kriminalpolizeiinspektion.

