Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Audi steht in Flammen

Saalfeld - Offenbar auf Grund eines technischen Defekts geriet am Donnerstagabend in Saalfeld ein PKW in Brand. Der 58-jährige Fahrzeugeigentümer stellte den Audi gegen 17.30 Uhr in der Sonneberger Straße, vor einer Arztpraxis ab. Bereits auf der Fahrt hatte er einen unruhigen Motorlauf seines Audis bemerkt und wollte deshalb später eine Werkstatt aufsuchen. Als er gegen 18.15 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand bei diesem bereits der Motorraum in Flammen. Obwohl die hinzu gerufene Saalfelder Feuerwehr den Brand mit acht Kameraden innerhalb von 30 Minuten löschen konnte, entstand an dem älteren Modell vom Typ Audi 80 offenbar wirtschaftlicher Totalschaden. Der Motorraum brannte zu großen Teilen aus. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

