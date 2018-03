Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Auf Bekannten eingeschlagen

LPI-SLF: Auf Bekannten eingeschlagen

Saalfeld - Ein deutlich alkoholisierter Mann griff am Mittwochnachmittag einen Bekannten auf dem Saalfelder Markt an. Der 28-Jährige soll nach ersten Zeugenaussagen den 32-Jährigen zunächst gestoßen und an dessen Rucksack gezogen haben. Anschließend soll er ihn in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gedrückt haben. Erst als ein Zeuge dazwischen ging, konnte sich der 32-Jährige losreißen, in einen benachbarten Laden laufen und die Polizei informieren. Die Beamten stellten den Tatverdächtigen wenig später auf dem Markt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,96 Promille. Das Opfer erlitt diverse leichte Verletzungen im Gesicht, klagte über Rippenschmerzen, lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort jedoch ab. Die Polizisten erhoben die Personalien des Verdächtigen und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung. Außerdem sprachen sie dem Mann einen Platzverweis für den Marktplatzbereich aus, dem dieser umgehend nachkam.

